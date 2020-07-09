Türkiyede son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020

''YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ YAVAŞLADI''

Bakan Koca, ''Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.'' dedi.