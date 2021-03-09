Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

DÜN 13 BİN 215 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 767 hastayla birlikte 13 bin 215 yeni vaka tespit edilmişti. 64 kişi hayatını kaybederken 8 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.