Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA HABERLERİ! Koronavirüs vaka sayısı 13 bini aştı
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 13 bin 755

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Yeni tabloya göre 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi, 66 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERLERİ! Koronavirüs vaka sayısı 13 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

DÜN 13 BİN 215 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 767 hastayla birlikte 13 bin 215 yeni vaka tespit edilmişti. 64 kişi hayatını kaybederken 8 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'
SAĞLIK'Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor'
Koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa sunuldu
SAĞLIKOtomat makinelerde korona testi!
Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı! - Haberler
SAĞLIKDünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı!
Sinop'ta Alarm! Son dakika kararları: Bahçeye çıkmak yasak, 24 saat sorgulanacak...
SAĞLIKÇok yüksek riskli o ilde kırmızı alarm!
Corona virüs belirtileri nelerdir? Vaka sayısı artıyor! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nedir?
Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti - Haberler
SAĞLIKKorona sebep oldu! "2 ay sonra tamamen karardı"
KIRMIZI ALARM! Son dakika: Ankara'da "korkutucu" rsik artıyor
SAĞLIKTedirgin etti! Korkutucu günler vurgusu!
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı
SAĞLIKİşte İstanbul'un en büyük koronavirüs test ...
ŞOKE ETTİ! Tatlı sularda büyük tehlike! İçme suyuna dahi karışabilir - Haberler
SAĞLIKİçme suyunda büyük tehlike!