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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 622

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 622
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,1, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 936 bin 819, 2'nci dozda 35 milyon 99 bin 244 ve 3'üncü dozda 7 milyon 607 bin 903 olmak üzere toplam 88 milyon 760 bin 525 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.

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