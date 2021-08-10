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Haberler Sağlık SON DAKİKA VAKA SAYISI! 10 Ağustos koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 26 bin 597

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi, 124 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 10 Ağustos koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 49,09 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 555 bin 988'i birinci doz, 30 milyon 470 bin 7'si ikinci doz, 5 milyon 988 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere 79 milyon 14 bin 674'e yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN VAKA ARTIŞI UYARISI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tablodaki vaka sayılarının artışına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ

Burdur ve Bartın aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye dönerken, Adana ve Sivas ise turuncudan sarıya döndü.

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