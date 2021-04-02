VAKA sayısı DURDURULAMIYOR! Son Dakika: Korona salgını 42 bin de aşıldı... - Haberler

HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.





DÜNKÜ VAKA SAYISI 41 BİNE YAKLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan verilerine göre semptom gösteren bin 424 hastayla birlikte 40 bin 806 yeni vaka tespit edilmişti. 176 kişi hayatını kaybederken 20 bin 817 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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