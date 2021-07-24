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Haberler Sağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 12 bin 381

Son dakika... Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 12 bin 381

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı.

"TEDBİRDEN TAVİZ VERMEYİN"

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." dedi.


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