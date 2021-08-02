Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 898

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi, 91 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 898
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 270 bin 426 testte 22 bin 898 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 44,51 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 142 bin 569, 2'nci dozda 27 milyon 624 bin 886 ve 3'üncü dozda 5 milyon 42 bin 22 olmak üzere toplam 73 milyon 809 bin 477 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'ARTIŞ HIZI AZLAMA EĞİLİMİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Ağustos korona tablosu 2021 açıklandı! Son dakika corona vaka sayısı kaç?
SAĞLIK İşte en güncel koronavirüs tablosu!
Kesilecek denilen bacakla Türkiye'den yeni hayata koştu
SAĞLIK Kesilecek denilen bacakla Türkiye'den yeni hayata ...
Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkat!
SAĞLIK Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkat!
Aşıdan sonra duş alınır mı? Aşı sonrası banyo alınır mı? Uzmanlar açıkladı: aşı sonrası duş alma...
SAĞLIK Aşıdan sonra duş alınır mı?
'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' denilmişti! Açıklama geldi - Haberler
SAĞLIK 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' denilmişti! ...
Biontech yan etkileri kaç günde geçer? Biontech aşısı koruma oranı nedir? İşte Biontech aşısı yan etkileri
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?
Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
SAĞLIK Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
Hangi yağ daha sağlıklı?
SAĞLIK Hangi yağ daha sağlıklı?
Covid-19'un yayılmasını engelleyecek aşı, klinik çalışma için izin bekliyor
SAĞLIK Covid-19'un yayılmasını engelleyecek aşı izin ...
Bağırsakları delinerek alındı! Çocuklardan uzak tutun
SAĞLIK Bağırsakları delinerek alındı! Çocuklardan uzak ...