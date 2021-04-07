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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! 7 Nisan vaka sayısı 54 bini geçti!
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 740

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi, 276 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 7 Nisan vaka sayısı 54 bini geçti!
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 604 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.

DÜN 49 BİN 584 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 211 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 3 yeni hastayla birlikte toplam 49 bin 584 vakanın tespit edildiğini ve 28 bin 498 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

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