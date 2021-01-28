Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."