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HaberlerSağlıkVAKA SAYISI SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında yeni sayı 7 bin 279
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 279

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında yeni sayı 7 bin 279

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

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