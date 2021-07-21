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Haberler Sağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 8 bin 151

Son dakika... Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi, 59 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 8 bin 151
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: AKSİ KISIR DÖNGÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Bayramda artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." açıklamasını yaptı.

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