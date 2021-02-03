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Son dakika haberler... Esenyurt'ta 3 şüpheli kovaladıkları kişiyi silahla vurdu!

İstanbul Esenyurt'ta 3 şüpheli, husumetli oldukları bir kişiyi otomobille kovalarken ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi bir pizzacıya sığındı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler otomobille kaçtı

Son dakika: Kovaladıkları kişiyi silahla vurdular! - Haberler
DHA

Olay, saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 3 şüpheli, husumetli oldukları belirtilen Volkan isimli kişiyi bir otomobille kovalamaya başladı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler kovaladıkları kişiye cadde ortasında otomobillerinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden yaralı, pizzacıya sığındı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaçan şüphelilerin olayda kullandıkları otomobili Yeşilkent Mahallesi'nde bıraktığı tespit edildi.

BİR İKİ MERMİ BACAĞINA GİRDİ

Olayı gören Erkan Deliktaş, “Şahsın sokaktan kaçtığını gördüm. İzledim, baktım kendisini siyah bir araç kovalıyor. Birkaç el ateş ettiler şahsa. Ondan sonra birisi camdan çıkıp ateş edince, bir iki mermi bacağına girdi. Kendisini şu pizzacı dükkanına attı. Ondan sonra kanı durdurmak için ayaklarına tampon yaptık. Herhalde aralarında bir hasımlık varmış. Alacak verecek mevzusu mu bilmiyorum. Diğerleri vurduktan sonra kaçtı. Vurduktan sonra çok hızlı bir şekilde kaçtılar. Kaçarken, kaza yapacaklarını düşündüm" dedi.

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