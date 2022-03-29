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KPSS atama tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları sorgulama

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları internet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama tercih sonuçları sorgulama ekranı

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    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

    15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama ve yerleştirme sonuçları sorgulama hakkında detaylar...
  • 02
    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

    KPSS-2022/5 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

    "KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.
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    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

    KPSS-2022/5 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI
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    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

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