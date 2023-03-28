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Turistleri de dolandırdılar! Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' operasyonu

İzmir’de işlettikleri mekanlara gelen ve aralarında turist müşterilerin de olduğu kişilerin kredi kartlarını çeşitli yollarla ele geçirip yüksek miktarda para çeken örgüte operasyon düzenlendi. ‘Gün batımı’ adı verilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' operasyonu!
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İzmir’de 3 ay önce polise başvuran M.D. ifadesinde, Almanya’dan tatil için İzmir’e geldiğini ve bir eğlence mekanında ödeme yaparken dolandırıldığını iddia etti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mağdur ifadesinde “Ödemeyi kredi kartı ile yapmak istedim. Ancak çalışanlar kredi kartımdan ödeme yapılmadığını belirterek iki üç kez pos makinesinden kartımdan çekim yaptılar. Daha sonra kredi kartımın kaybolduğunu söylediler. Hesaplarıma baktığımda hesabımdan 147 bin lira para çekildiğini gördüm. Beni kandırıp dolandırdılar şikayetçiyim" dedi.

BİRÇOK MAĞDUR ÇIKTI

Bu şikayetin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis olayla ilgili çalışma yaparken, bu yöntemle mağdur olan birçok vatandaşın şikayeti gelmeye başladı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Yapılan bazı şikayetlerde kimi müşterilerin darp edilerek veya içeceklerine uyuşturucu madde konularak etkisiz hale getirildikleri ve kredi kartlarının ele geçirildiği ifade edildi. Derinleşen çalışmada polis bu yöntemle müşterileri tuzağa düşüren organize suç örgütünü tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de 12 işyeri ve 25 ayrı eve düzenlenen operasyonda şebeke lideri olduğu iddia edilen H.A.’nın aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 70 fişek, samuray kılıcı, satır, bıçak, 25 pos cihazı, yüklü miktarda para ve altın, banka ve kredi kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

1 MİLYONLUK VURGUN

Polisin yaptığı ilk çalışmaya göre organize suç örgütünün müşterilerden bu yöntemle 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin eşlik ettiği operasyon kapsamında 5 iş yerinde kaçak içki de tespit edildi. Mühürlenen işletmelere 400 bin lira ceza kesildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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