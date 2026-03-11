Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: Kremlin: Bir sonraki Ukrayna görüşmeleri İstanbul'da yapılabilir | Dış Haberler

        Kremlin: Bir sonraki Ukrayna görüşmeleri İstanbul'da yapılabilir

        Kremlin, Ukrayna görüşmelerinin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılabileceğini açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 12:32
        Kremlin, Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'u işaret etti

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için düzenlenen müzakerelerin bir sonraki turunun İstanbul'da gerçekleştirilebileceğini duyurdu:

        "Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin bir sonraki turu İstanbul'da gerçekleştirilebilir, ancak henüz kesin bir ayrıntı yok. Sadece barış müzakere sürecinin devam edeceği konusunda bir mutabakat var."

        Rusya ve Ukrayna geçen yıl İstanbul'da üç tur görüşme gerçekleştirmişti.

        ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler bu yıl Abu Dabi ve Cenevre'de yapıldı.

