Kritik sistem geliyor! Cuma ve Cumartesi gününe dikkat 0:00 / 0:00

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Son dakika haberine göre soğuk hava dalgasının etkili olduğu Türkiye'de, yine yağışlı bir sistem görülecek.

Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üst üste yaptığı açıklamada kar yağışının devam edeceğini duyurdu.

"CUMA SABAHI ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Habertürk Meteoroloji editörü Hüseyin Öztel de, önümüzdeki günlerdeki tabloyu anlatarak şunları söyledi:

"Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan saatlerde hava sıcaklıkları Marmara'da tekrar sıfıra yaklaşıyor. Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren kar yağışını görebiliriz. Ama yarın da gün içerisinde şehrin batısında Trakya'ya doğru zaman zaman kar atıştırabilir. Yani tekrar bir yağışlı havanın içerisine giriyoruz. Sıcaklıklar çok düşük olduğu için de yağışlar çok zorlanmadan aslında kar şekline dönüşebilecek."

"KRİTİK BİR SİSTEM OLACAK"

"Ancak karla karışık yağmur ve kar da olabilir Perşembe gününün içerisinde. Cuma ve Cumartesi ise Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava tahminlerinde Cuma günü örneğin saat 12.00 olduğunda artık kar şehre yani İstanbul'a oturmuş olabilir. Marmara'nın en yoğun kar yağışını da İstanbul ve Kocaeli arası alacak. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi. Yani Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'dan Ankara istikametine gitmek zor olur. Aslında Pazar da öyle. Öte yandan miktar olarak da 4 günde toplam İstanbul'da yine bazı yerlerde kar kalınlığı 20-30 santimetreye ulaşabilir. 4 günde yine şehri zorlayacak bir kar görüntüsü var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu kritik bir sistem olacak. "

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