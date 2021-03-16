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Son dakika haberler... Maltepe'de berberde silahlı saldırı: 3 yaralı!

İstanbul Maltepe'de bir berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Kuaför salonuna silahlı saldırı! - Haberler
DHA

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Berbere otomobille gelen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan Tolga T., Sait Y. ve Muhsin M.'ye ateş etti. Ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, bacaklarından yaralandıkları belirtilen yaralılar, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayı haber alan yaralı yakınları ise saldırganın otomobiline zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın aracı çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına kaldırıldı. Olay yerinde bulunan bir kişi, "Silah sesini duyduk. İçerideydik, oturuyorduk. Dışarı çıktığımızda adam kaçmıştı. 3 kişi bacağından yaralanmıştı. Arabaya bindirdik, götürdüler. Arkadaşlarmış zaten. Ne olduysa vurmuş." dedi.

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