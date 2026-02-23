Kurultay ceza davasında ara karar açıklandı
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ında "Bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdığı" iddiasıyla açılan ceza davası 1 Nisan'a ertelendi
23.02.2026 - 15:41
CHP kurultay ceza davasında ara karar açıklandı. Dava, 1 Nisan’a ertelendi.
CHP kurultay ceza davasında ara karar verildi. Mahkeme 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesine muhafakatname yazılmasına karar verdi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul etmesi halinde dosyalar celse beklenmeden birleştirilecek.
