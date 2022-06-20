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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kütahya'da toprak kayması! 1 işçi yaşamını yitirdi
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Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında 2 işçi toprak altında kaldı

Kütahya'da toprak kayması faciayla sonuçlandı. Olayda kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika: Kütahya'da toprak kayması! 1 işçi yaşamını yitirdi
Kütahya'da toprak kayması! 1 işçi yaşamını yitirdi
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AA

Kentte Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

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