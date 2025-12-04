Kütahya'da müstakil evde çıkan yangın can aldı
Kütahya'da müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki Zekiye Sarı hayatını kaybederken, kızı Ayşe Sarı ise yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre yangın; Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINDAN ZORLA KAÇTI
Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sarı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı’nın cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye Sarı’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.