Kütahya'da evde çıkan yangında Zekiye Sarı (83) hayatını kaybetti, kızı Ayşe Sarı yaralandı.

DHA'nın haberine göre yangın; Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINDAN ZORLA KAÇTI

Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sarı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı’nın cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye Sarı’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.