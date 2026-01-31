Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkisinde seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi. Kamyon şoförü, kazayı yara almadan atlatırken otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

KAMYON BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, toprak yüklü hafriyat kamyonunun ön tekerinin patlaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon bariyerlere çarparak devrildi, dorsesinde bulunan hafriyat toprağı ise karşı istikamete savruldu.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol ekipleri her iki yönde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Polis ekiplerinin yardımıyla kamyondan çıkarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Yola dökülen hafriyat toprağı, iş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından temizlenirken, devrilen kamyonun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı bildirildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.