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SON DAKİKA: Libya ordusu Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

Son dakika haberi... Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı

son dakika libya
AA

Libya ordusu, Terhune kentindeki Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği bir Rus yapımı hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

AA'nın haberine göre;Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA),Terhune kentinde Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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