        Son dakika: Lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı

        Lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı

        Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını durma noktasına getirmişti. Feribot seferleri iptal edilirken, çift yönlü gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı

        Giriş: 05.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:28
        Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı
        Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı.

        LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        İHA'nın haberine; meteorolojinin geçtiğimiz cuma günü Çanakkale için fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi ve pazar günleri kentte lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

        FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

        Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edilmişti. Çanakkale Boğazı etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçen cumartesi Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı.

        HER İKİ YÖNDEN GEÇİŞLERE KAPATILDI

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Gemiler demir bölgesinde bekletildi.

        45 SAAT SONUNDA AÇILDI

        Lodos fırtınasının etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber yaklaşık 45 saat sonra Çanakkale Boğazı Güney'den saat 08.00, Kuzey'den ise saat 09.00 itibariyle gemi geçişlerine açıldı.

