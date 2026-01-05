Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı.

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İHA'nın haberine; meteorolojinin geçtiğimiz cuma günü Çanakkale için fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi ve pazar günleri kentte lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edilmişti. Çanakkale Boğazı etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçen cumartesi Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı.

HER İKİ YÖNDEN GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Gemiler demir bölgesinde bekletildi.

45 SAAT SONUNDA AÇILDI

Lodos fırtınasının etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber yaklaşık 45 saat sonra Çanakkale Boğazı Güney'den saat 08.00, Kuzey'den ise saat 09.00 itibariyle gemi geçişlerine açıldı.