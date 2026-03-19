Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 'Lüks ihlal'e 100 bin TL ceza | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        'Lüks ihlal'e 100 bin TL ceza!

        Bursa'da, trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli şekilde araç kullanan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki ultra lüks otomobilin sürücülerine yaklaşık 100 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Lüks ihlal'e 100 bin TL ceza!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti.

        KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTI

        İHA'daki habere göre trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, tehlikeli manevralarla ilerledikten sonra kırmızı ışık ihlali yaparak yollarına devam etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücülerin tepkisine neden olurken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        İKİ SÜRÜCÜNÜN DE EHLİYETİNE EL KONULDU

        Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sürücülerin kimliğini kısa sürede tespit etti.

        Yapılan incelemeler sonucunda her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
