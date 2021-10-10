Maganda dolmuşçu bıçakla dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da bir dolmuş şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan dolmuş şoförü aranıyor. Bıçaklama anları ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir dolmuş şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dolmuş şoförü, bıçakla araçtan inerek otomobil sürücüsüne saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu olay, daha fazla büyümeden sonlandı. Saldırıda, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dolmuş şoförü ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan dolmuş şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.