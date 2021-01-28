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Mahalleyi istiladan endişeli! Umutları davul ve tef

Van'ın Erciş ilçesinde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, çıkardıkları sesin yanında ekinlerin zarar görme ihtimali nedeniyle mahalleliyi endişelendiriyor. Günlerdir gitmeyen kargalardan rahatsız olan mahalleli, çareyi davul ve tef çalmakta buldu. Çoluk çocuk toplanan mahalleli, kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor

İSTİLA! Son dakika: Tef ve davulla kargalarla mücadele
Mahalleli endişeli! Umutları davul ve tef
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DHA

Van'ın Erciş ilçesinde, mahalleyi istila eden kargalardan endişe duyan vatandaşların umudu davul ve tef oldu.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses hem de ekinlerin zarar görmesi ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor.

Kargalardan rahatsız olan mahalleli, kovmak için ise ilginç yöntem uyguladı. Mahallede oturanlar, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Mahalleliden Zülküf Çiçek, kargaların özellikle yaz mevsiminde ekinlerine zarar verdiğini belirterek, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Hayvanlarımızın samanlarına da zarar veriyorlar. Biz de mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak gürültü çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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