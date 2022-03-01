Mahmutbey gişeleri davasında yeni gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Tüketiciyi Koruma Derneği'nin (TÜKODER), yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı. Duruşmada dava ile ilgili gerekçelerini anlatan Dernek Başkanı Koçal ile davacılar, mahkeme sonrası DHA'ya açıklama yaptı.

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, açıldığı tarih olan 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirterek, "Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar.

Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul'da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.

'BU YOL ARTIK TRANSİT YOL OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Yaşanan durumun hem Anayasa'nın eşiklik ilkesine aynı zamanda 172'inci maddede düzenlenen tüketicilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı olduğunu ifade eden Koçal, "Ulaşım hizmetleri şehir merkezlerinde ücretli olamaz. Bu yol artık transit yol olmaktan çıkmıştır. Şehir merkezi içindeki ilçelere hizmet veren bir yol haline gelmiştir. Talebimiz buradan kaldırılması ve vatandaşlarımızın ücretsiz olarak evinden işine, işinden evine gidebilmesi. Bu doğrultuda açtığımız bir dava. Bugün duruşması yapıldı, davayla ilgili görüşlerimizi aktardık. Umut ediyoruz tüketici lehine bir düzenleme olacaktır" diye konuştu.

'EVİME GİDERKEN VE DÖNERKEN BEDEL ÖDÜYORUM'

Davanın mağdurlarından Aydan Kara da, 20 yıldır Bahçeşehir'de oturduğunu, işe ya da farklı bir yere gitmek için gişe ücreti ödediğini belirterek, "Ben evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum. Ama İstanbul'un farklı ilçesindeki bir vatandaş bedel ödemeden gidiyor. Anayasa'nın 172'inci maddesi de tüketiciyi koruyor, eşitlik ilkesi de var. O halde ben neden bir bedel ödüyorum. Ayrıca otoban vasfını da yitirdiğini düşünüyorum. Bahçeşehir'den Mahmutbey gişelere gitmeniz 45 dakika. 10 dakikalık bir yolu 45 dakikada gittiğinizde, benzin, sinir stres de yaşıyorsunuz. Yani gişe paraları dışında da maliyeti var. Artık ne otoban ne mücavir alan olmayan gişelerin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

'EŞİTLİK İLKELERİNİ GEÇERLİ KILMALARINI İSTİYORUM'

Gişelerin kaldırılması için dava açan vatandaşlardan Taner Göçmen ise, 25 senedir oturduğu Bahçeşehir'den işine gidip geldiğini, gişelere günlük ortalama 15 TL ücret ödediğini belirterek "Tek bir yolumuz var o da otoyol. Bugün şehir içinde kalan gişeler tüm çabalarımıza rağmen taşınmadı. Aynı ilçede vatandaşların bir kısmı bedel ödüyor, bir kısmı ödemiyor. Ben Bahçeşehir'den Başakşehir'de kaymakamlıktaki işimi yapabilmek için otoyol ücreti ödemek zorundayım. Bu da bizi çok etkiliyor. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını eşitlik ilkelerini geçerli kılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.