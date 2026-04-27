Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, bugün saat 15.41’de merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

DHA'nın haberine göre depremin derinliği ise 13,27 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden 1 dakika sonra Battalgazi, bu kez de 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Yerin 16,36 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde kısa süreliğe paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.