Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı! Site yöneticisine en üst sınırdan ceza Manisa'nın Salihli ilçesinde bir site içerisinde açılan kuyuya düşen 2 yaşındaki Batu ile onu kurtarmaya çalışan babası Aytuğ Demir boğularak hayatını kaybetmişti. Sitedeki feci olay sonrası açılan davada site yöneticisine en sınırdan ve indirim uygulanmadan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer yandan sondaj firması sahibi ile site yönetimindeki isimlere de farklı yıllarda hapis cezası verildi. Site yöneticisi ifadesinde "Ben vicdan azabı duyuyorum ancak kusurum yoktur. Pişmanım demiyorum, ihmalim yok" dedi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 Ocak’ta 2 yaşındaki Batu Demir ve babası Aytuğ Demir’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuyu faciasında yargılama tamamlandı. Habertürk, davada sunulan bilirkişi raporları, otopsi sonucu ve mahkeme kararına ulaştı.

Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın haberine göre; baba ve oğlun, solunum yollarına çamur ve toprak gibi yabancı cisimlerin tıkanması nedeniyle boğularak öldüğü tespit edildi. Site içerisinde bulunan kuyunun açılmasının yasak olduğu, hiçbir kurumdan izin alınmadığı ve üzerinin güvenli bir şekilde kapatılmadığı belirtildi.

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18 yıl hapis cezası alan site yöneticisi Hamza Akiş mahkemede yaptığı savunmada, “Ben fen bilgisi öğretmeniydim, kendimizce bu şekilde önlemimizi aldık, çalışanlar bu kuyuyu sürekli kontrol ediyordu. Ben vicdan azabı duyuyorum ancak kusurum yoktur. Pişmanım demiyorum, ben bu kuyunun açılması sürecinde bu işin uzmanlarıyla çalıştım, ihmalim bulunmamaktadır” dedi. Acı olay 5 Ocak tarihinde Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. 2 yaşındaki Batu Demir; annesi Yağmur Demir ve babası Aytuğ Demir (28) ile yürüyüş yaparken, oturdukları sitede açılan bir artezyen kuyusuna düştü. Anne Yağmur Demir çığlıklar içerisinde yardım isterken, baba Aytuğ Demir oğlunu kurtarmak için kuyuya atladı. Baba ve oğlu kuyudan çıkarmak için 10 saat boyunca kurtarma çalışması yapıldı ancak çabalar sonuç vermedi. Artezyen kuyusundan Batu ve Aytuğ Demir’in cansız bedenleri çıkarıldı.

Yaşanan facianın ardından site yöneticileri ve sondaj yapan firmaya soruşturma açıldı. Site yöneticisi Hamza Akiş, sondaj firması sahibi Vasfi Çakır ve 2 site yöneticisi gözaltına alındı. Site yöneticisi Hamza Akiş ve sondaj firmasının sahibi Vasfi Çakır tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vasfi Çakır; ilk duruşma öncesi tahliye edilirken, site yöneticisi Hamza Akiş’in tutukluluğu devam etti. REKLAM Habertürk, kuyu faciasına ilişkin sanıkların mahkemede verdikleri ifadeler, bilirkişi raporları, otopsi sonuçları ve mahkeme kararına ulaştı.

İZİNSİZ AÇILAN KUYU BİR AİLEYİ YOK ETTİ Kuyu faciasına ilişkin dava, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bilirkişi raporu, site içerisindeki kuyunun Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden izin alınmadan açıldığını ve sondaj çalışmalarına ilişkin resmi kurumların bilgilendirilmediğini kanıtladı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün, bölgeyi yeraltı suyu tahsisine kapattığı ve talep olsa dahi kuyu açılmasına izin verilmeyeceği de mahkeme kayıtlarına geçti.Bilirkişi raporunun devamında, çalışma alanının güvensiz bırakılmasından dolayı site yönetim kurulunun asli, sondaj ekibinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BABA VE OĞLUN ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA 2 yaşındaki Batu Demir ve baba Aytuğ Demir’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belirlendi. Otopsi sonucunda baba ve oğlun ölüm nedeni, “solunum yollarına yabancı cisim (toprak, çamur) ile tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi (boğulma)” olarak tespit edildi. REKLAM SİTE YÖNETİCİSİNİN SAVUNMASI ‘PES’ DEDİRTTİ Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kuyu faciası davasında tutuklu site yöneticisi Hamza Akiş savunmasında; kuyunun 66 metre açıldığını ve bundan sonrasında verimli su alınamayacağı için çalışmaların durdurulduğunu, kendisinin bu sırada Salihli’de olmadığını ve sondaj firmasının kuyuyu açtığı gibi bıraktığını söyledi. Hamza Akiş, "Derhal orayı kapatın, önlem alın' dedim. Burayı kapattırmamdaki amaç kedi, köpek düşmemesi içindi. Çukur 32 cm çapındaydı. Bana burasının ağzını tam kapatan bir takoz ve üzerine de büyük bir kütük koyduklarını, incir ağacının dallarından da yığdıklarını ve naylon şeritle kenarını çevirdiklerini söylediler. Sabah kontrol ettiğimde burasının kapatıldığını gördüm. Ben öğretmenim, teknik kısımlarını bilemiyorum, ayrıca DSİ’nin mevzuatında burasının boş çıkması halinde yüklenici firmanın bunu kapatma hükümlülüğü vardır" dedi.

"FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYDİM, KENDİMİZCE ÖNLEMİMİZİ ALDIK" Hamza Akiş savunmasının devamında, “Ben fen bilgisi öğretmeniydim, kendimizce bu şekilde önlemimizi aldık, çalışanlar bu kuyuyu sürekli kontrol ediyordu. Bizi bu konuda uyaran da olmadı, bu kuyuyu kazan firmalar teknik şartnameleri bilen insanlardır, yürüyüş alanları ayrıdır kuyunun açıldığı yerde yürüyüş alanı yoktur. Olaydan 3 gün önce zeytin hasat dönemiydi, işçiler vardı onların yanına giderken kuyunun yanından geçtim aynı şekilde kapalı olduğunu gördüm” dedi. REKLAM Kuyu açılırken Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden izin alınmamasına ilişkin de savunma yapan Hamza Akiş, “Kuyu açılması konusunda belediyeyle görüşme yaptık, yazışmamız oldu, belediye kendi yetkisinde olmadığını söyledi. Bizim tarımsal sulama aboneliği olan mevcut kuyumuz olduğu için yeniden başka bir izne ihtiyacı olduğunu düşünmedik ki bu işin izin kısımlarını da teknik personel bilmektedir. Ben kuyu açma işini Genel Kurul'un kararına istinaden yapıldığını ve herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını düşünerek yaptım” diye konuştu.

"PİŞMANIM DEMİYORUM, İHMALİM YOK" Site yöneticisi Hamza Akiş, olay gününü de anlattı. Akiş, “Ben haberi alır almaz olay yerine gittiğimde kuyunun içinden Aytuğ'un sesini duydum. 'Çocuk ayaklarımın altında eziliyor, kurtarın bizi' dediğini duydum. Kuyunun başında tanımadığım bir kişi aşağıya urgan salmıştı, ben de ona yardım ettim. Urgan aşağıdan tutuldu ancak bu kuyunun çapı 32 cm'dir, yetişkin insanın atlayarak girmesiyle sıkışmıştır. İpi çektiğimizde boş geldi ancak Aytuğ'un sesi hala geliyordu. AFAD ekipleri geldiğinde aşağı oksijen verdiler ancak kurtarılamadı. Ben vicdan azabı duyuyorum ancak kusurum yoktur. Pişmanım demiyorum, ben bu kuyunun açılması sürecinde bu işin uzmanlarıyla çalıştım, ihmalim bulunmamaktadır” diyerek savunmasını noktaladı.

SONDAJ FİRMASININ SAHİBİ SORUMLULUĞU SİTE YÖNETİCİSİNE YÜKLEDİ Tutuksuz yargılanan sondaj firması sahibi Vasfi Çakır’ın da savunması dinlendi. Vasfi Çakır, çalışma arkadaşlarının site yöneticisine, "kuyuyu kapattıralım" dediğini ancak site yöneticisinin, "Ben halledeceğim" cevabını verdiğini iddia etti. REKLAM Vasfi Çakır, “Çalışanlarım sanık Hamza'ya, 'Bizim kapatma yükümlülüğümüz yok ancak buraya kepçe getirtelim bunu kapattıralım' diye söylemişler. Sondajın yanında da 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde bir havuz açılmıştı, bu sondaj yapılırken yapılması gereken bir iştir. Bizim arkadaşlar makinayı toplayıp ayrılırken Hamza'ya 'Bizim yükümlülüğümüz yok ama burası insanlar için tehlike arz eder, kepçe getir kapattıralım' demişler, 'Bunlar esas itibariyle havuz için, aynı zamanda kuyuyu da kapattıralım sonuçta su çıkmadı' demişler. Bizim sözleşmede burayı kapatma gibi bir yükümlülüğümüz yoktur, normalde de yoktur. Biz bugüne kadar 5 bin tane sondaj açmışızdır yüzde 20'sinde su çıkmamıştır, hiç açtıklarımızı kapattığımız olmadı. Sanık Hamza personele, 'Ben kuyuya su var mı yok mu diye deneme yaptıracağım, siz gidin ben hallederim yaptırırım' demiş. Bizim arkadaşlar da Hamza'ya, 'Burası çamurlu, pompa yanar' demiş ancak Hamza, 'Yanarsa yansın, ben site sakinlerine bunu anlatamam' demiş. Hamza, ruhsatlı eski bir kuyularının bulunduğunu söyledi, ben mühendisin ofisinde olduğumuz için de herhangi bir hukuka aykırı durum olabileceğini düşünmedim. DSİ'den izin alındı mı alınmadı mı sorgulamadım. Ayrıca yeni izin verilmese dahi eski kuyu için yenileme işlemi yapılabiliyor ama bu da izne tabidir. Ayrıca Salihli’nin tamamı sondaja kapalı değildir belirli alanları açıktır. Burası dağın eteği olan bir yerdir ovada değildir. Ben buranın sondaja kapalı olduğunu sonradan öğrendim” dedi.

ANNE YAĞMUR DEMİR OLAY ANINI ANLATTI: BU KUYU BİR TUZAK HALİNE GELMİŞ Duruşmaya tanık olarak katılan anne Yağmur Demir, çocuğunun bir anda kuyuya düştüğünü ve eşinin de oğlunu kurtarmak için peşinden kuyuya atladığını söyledi. Anne Yağmur Demir, “Biz 1 senedir bu sitede ikamet ediyorduk oğlumla birlikte her gün yürüyüş yapardık. Sitedeki herkes spor amaçlı olsun, köpeğini gezdirmek için olsun sürekli bu alanlarda yürüyüş yapar. Üçümüz birlikte yürüyüş yapıyorduk bu yol aynı zamanda çocuk parkı ve site havuzu üzerindedir. Eve dönüş yolundaydık, çocuk mutlu bir şekilde oynarken bir anda bastığı yer çöktü, çocuğum o tarihlerde 14 kilo kadardı. Bastığı alanlar çalı çırpıydı, herhangi bir şey görünmüyordu. Bu kuyu tuzak gibi bir hale gelmiş, ne kütük vardı ne başka bir şey vardı hiçbir tedbir yoktu. Ben o şokla çığlıklar atıp kendimi yere attım. O an eşimle konuşmalarımızı çok net hatırlamıyorum ama bağrışarak konuştuk. O bana, 'Yağmur ne yapacağım?' diye bağırıyordu, ben çığlıklar atıyordum” dedi. REKLAM

BABASI OĞLUNA ZARAR VERMEMEK İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARMIŞ Anne Demir ifadesinin devamında, “O an Aytuğ çocuğu kurtarmak istedi, içgüdüsel olarak o düşünceyle hareket etti. En fazla 1 ya da 2 dakika geçmiştir kuyuya girdi. Atladığı anı ben görmedim. Aytuğ ayakkabılarını çıkararak atlamış, muhtemelen çocuğu pisletmeyeyim, zarar vermeyeyim diye ayakkabılarını çıkarmış. Aytuğ aşağıdan, 'Kurtarın bizi çocuk boğulacak acele edin' diye bağırdı. Halat geldikten sonra attığımızda artık Aytuğ zorlanıyor gibi sesler çıkarıyordu, ölmek üzereydi. İlk girdiği andaki gibi bir iletişim sağlayamadık ancak yukarıdakiler bir ara, 'Tuttun, sanırım sıkı tut çekiyoruz' dediler. Ancak o esnada sanırım sıkışmıştı inliyordu. Yarım saatlik bir süreç sonunda Aytuğ'un sesi kesildi. Çocuğum düştükten sonra onun sesini hiç alamadık, ne ağlama sesi geldi ne başka bir sesi geldi. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.