Son dakika deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından edinilen bilgiye göre Manisa'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. İlk belirlemere göre deprem de can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİN'DEN YAPILAN DUYURU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü twitter üzerinden depremi duyurdu.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 21, 2019

DÜN İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

Dün (20 Mayıs) Elazığ ve Kütahya'da ili deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya'nın Merken Altıntaş ilçesi ise 3.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kamışlık köyü olan deprem saat 20.16 sıralarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre altında olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 23.45'te Kütahya'nın Merken Altıntaş ilçesindeki deprem ilk olarak 3.2 olarak ölçülürken daha sonra 3.1 olarak revize edildi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

21 MAYIS SON DEPREMLER