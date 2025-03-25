Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yavaş açıklamasında, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.