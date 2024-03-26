Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da satın aldığı evin belgelerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'daki evinin satın alınma süreci hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, Çağlayan Yavaş'ın evini 465 bin sterline satın aldığını, bunun 372 bin 999 sterlinlik kısmının mortgage sistemiyle 384 ay vadeli olduğunu ayrıca 100 bin sterlin hibe ettiğini açıkladı.

2009 yılından bu yana malvarlığını düzenli olarak açıkladığını belirten Yavaş, "Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkûmdur" dedi.