Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir” denildi.
Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUMLAR