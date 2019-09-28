İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
SİİRT'TE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 27, 2019
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