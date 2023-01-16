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Marmara için fırtına uyarısı! Yarın sabaha dikkat

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı geldi. Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi

Son dakika: Marmara için fırtına uyarısı! Yarın sabaha dikkat
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi.

Buna göre rüzgarın bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

KIYI EGE'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan hava tahminine göre, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) kuvvetli olacak.

Sağanağın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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