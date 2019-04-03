Mart ayı enflasyonu aylık yüzde 1.03 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti aylık artışın yüzde 0.94 olacağı yönündeydi. Yıllık artış da yüzde 19.71 ile yüzde 19.61'lik beklentiyi aştı.

Ekim 2018'de yüzde 25.2 ile son 15 yılın zirvesini yapan enflasyon Şubat 2019'da yüzde 19.7 seviyesine gerilemişti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 29.77 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Gıda fiyatları mart ayında da ana belirleyici olmayı sürdürdü. Martta yıllık en fazla artış yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Gıda fiyatları martta aylık yüzde 2.44 arttı, yıllık artış yüzde 29.77 oldu.

Mart ayında düzelen hava koşulları ile birlikte çevresel faktörlerin gıda arzı üzerindeki olumsuz etkisinin azalması ve 11 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da başlayan tanzim satışların fiyatları dengelemesi bekleniyordu. Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0.29 ile haberleşme oldu. Üretici fiyat endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 29.64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK ) mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili duyurusu şöyle:

Enflasyon 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak dikkati çekti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 1.58 OLDU

ÜFE ise 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, ir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,17 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,28 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 5,46, giyim eşyası yüzde 1,32, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.