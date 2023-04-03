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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu açıklandı! Mart 2023 TÜİK TÜFE enflasyon ne kadar oldu, yüzde kaç?
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Mart ayı enflasyonu açıklandı

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 50.51 oldu. Böylece 5 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi. Bu düşüş, mart ayında dana eti fiyatlarında aylık olarak yüzde 19.90, 'şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitlerinde' ise yüzde 15.16'lık artış yaşanmasına rağmen geldi

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu açıklandı! Mart 2023 TÜİK TÜFE enflasyon ne kadar oldu, yüzde kaç?
HABERTURK.COM

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi.

Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi.

Mart verisiyle beraber üst üste 5 aydır yıllık enflasyonda düşüş kaydedilmiş oldu. 2021 Aralık ayında başlayan ve 2022 başında devam eden enflasyondaki hızlı yükseliş sebebiyle özellikle son 4 aydır yıllık enflasyonda baz etkisiyle düşüş yaşandı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2023:

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.

TÜİK verilerine göre mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17.27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70.73 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023:

DANA ETİ ZAM ŞAMPİYONU

Mart ayında aylık olarak fiyatı en çok artan ürün yüzde 19.90 ile dana eti oldu. Bunu yüzde 15.16'lık artışla 'şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri' takip etti.

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Dana eti 19,90
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri 15,16
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 11,16
Paket turlar 10,88
Orta öğretim 9,40
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 6,66
Kahve 6,19
Kümes hayvanları eti 5,89
İlaçlar 5,38
Makarna çeşitleri 4,96

Mart ayında aylık olarak fiyatı en fazla düşen kalem ise yüzde 6.25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu. Bunu yüzde 5.01'lik düşüşle sebze fiyatları takip etti.

En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı
Şeker -0,42
Kadın ayakkabısı -0,89
Katı yakıtlar -0,96
Margarin -1,19
Taze süt -1,29
Diğer katı ve sıvı yağlar -1,91
Erkek giyim -2,15
Kadın giyim -3,79
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) -5,01
Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı -6,25

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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