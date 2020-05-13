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Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre martta cari açık 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4002 yükseldi.

Bu gelişmede,martta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

5.5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Bunun yanında mart ayında portföy yatırımlarında 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Mart ayı verisiyle 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

2019 Ocak-Mart 2020 Ocak 2020 Şubat 2020 Mart 2020 Ocak-Mart A- CARİ İŞLEMLER HESABI -416 -1,567 -1,154 -4,923 -7,644 1. İhracat 44,849 14,873 14,696 13,473 43,042 2. İthalat 47,567 18,176 16,596 17,762 52,534 Mal Dengesi -2,718 -3,303 -1,900 -4,289 -9,492 3. Hizmet Gelirleri 11,010 4,213 3,748 2,902 10,863 4. Hizmet Giderleri 6,574 2,273 2,167 2,167 6,607 Mal ve Hizmet Dengesi 1,718 -1,363 -319 -3,554 -5,236 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1,607 586 556 495 1,637 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 3,914 920 1,284 1,667 3,871 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -589 -1,697 -1,047 -4,726 -7,470 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 173 130 -107 -197 -174 B. SERMAYE HESABI 26 -8 -2 -3 -13 C. FİNANS HESABI -4,716 1,526 -3,209 7,676 5,993 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 496 160 207 178 545 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2,493 1,013 595 974 2,582 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -138 575 619 2,192 3,386 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 8,564 -647 1,001 -3,306 -2,952 11.1. Hisse Senetleri 882 -333 -687 -1,063 -2,083 11.2. Borç Senetleri 7,682 -314 1,688 -2,243 -869 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9,580 1,913 -3,122 -856 -2,065 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 13 0 -1 12 12.3. Bankalar 7,525 2,104 -3,357 -500 -1,753 12.4. Diğer Sektörler 2,054 -204 235 -355 -324 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3,597 756 -683 -3,830 -3,757 13.1. Merkez Bankası -28 3 -2 -5 -4 13.2. Genel Hükümet -123 4 38 -109 -67 13.3. Bankalar -248 1,036 919 -3,020 -1,065 13.4. Diğer Sektörler 3,996 -287 -1,638 -696 -2,621 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4,326 -3,101 2,053 -12,602 -13,650 D. NET HATA VE NOKSAN -1,243 167 947 -3,987 -2,873 GENEL DENGE -3,083 2,934 -3,000 16,589 16,523 E. REZERV VARLIKLAR 3,083 -2,934 3,000 -16,589 -16,523 14. Resmi Rezervler 3,083 -2,934 3,000 -16,589 -16,523 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0 0

Yılın ilk 3 ayında ise toplam cari açık 7 milyar 644 milyon dolara ulaştı. Cari açık bu dönemde geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 1737 yükseldi.