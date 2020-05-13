Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre martta cari açık 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4002 yükseldi.
Bu gelişmede,martta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.
5.5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ
Bunun yanında mart ayında portföy yatırımlarında 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Mart ayı verisiyle 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.
|2019 Ocak-Mart
|2020 Ocak
|2020 Şubat
|2020 Mart
|2020 Ocak-Mart
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-416
|-1,567
|-1,154
|-4,923
|-7,644
|1.
|İhracat
|44,849
|14,873
|14,696
|13,473
|43,042
|2.
|İthalat
|47,567
|18,176
|16,596
|17,762
|52,534
|Mal Dengesi
|-2,718
|-3,303
|-1,900
|-4,289
|-9,492
|3.
|Hizmet Gelirleri
|11,010
|4,213
|3,748
|2,902
|10,863
|4.
|Hizmet Giderleri
|6,574
|2,273
|2,167
|2,167
|6,607
|Mal ve Hizmet Dengesi
|1,718
|-1,363
|-319
|-3,554
|-5,236
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1,607
|586
|556
|495
|1,637
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|3,914
|920
|1,284
|1,667
|3,871
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-589
|-1,697
|-1,047
|-4,726
|-7,470
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|173
|130
|-107
|-197
|-174
|B.
|SERMAYE HESABI
|26
|-8
|-2
|-3
|-13
|C.
|FİNANS HESABI
|-4,716
|1,526
|-3,209
|7,676
|5,993
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|496
|160
|207
|178
|545
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2,493
|1,013
|595
|974
|2,582
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-138
|575
|619
|2,192
|3,386
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|8,564
|-647
|1,001
|-3,306
|-2,952
|11.1.
|Hisse Senetleri
|882
|-333
|-687
|-1,063
|-2,083
|11.2.
|Borç Senetleri
|7,682
|-314
|1,688
|-2,243
|-869
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|9,580
|1,913
|-3,122
|-856
|-2,065
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|13
|0
|-1
|12
|12.3.
|Bankalar
|7,525
|2,104
|-3,357
|-500
|-1,753
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2,054
|-204
|235
|-355
|-324
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3,597
|756
|-683
|-3,830
|-3,757
|13.1.
|Merkez Bankası
|-28
|3
|-2
|-5
|-4
|13.2.
|Genel Hükümet
|-123
|4
|38
|-109
|-67
|13.3.
|Bankalar
|-248
|1,036
|919
|-3,020
|-1,065
|13.4.
|Diğer Sektörler
|3,996
|-287
|-1,638
|-696
|-2,621
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4,326
|-3,101
|2,053
|-12,602
|-13,650
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-1,243
|167
|947
|-3,987
|-2,873
|GENEL DENGE
|-3,083
|2,934
|-3,000
|16,589
|16,523
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|3,083
|-2,934
|3,000
|-16,589
|-16,523
|14.
|Resmi Rezervler
|3,083
|-2,934
|3,000
|-16,589
|-16,523
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
|0
Yılın ilk 3 ayında ise toplam cari açık 7 milyar 644 milyon dolara ulaştı. Cari açık bu dönemde geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 1737 yükseldi.
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