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Mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri yayımlandı

Mart ayında cari açık 4 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açık geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar olmuştu

Son dakika cari açık
HABERTURK.COM

Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre martta cari açık 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4002 yükseldi.

Bu gelişmede,martta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

5.5 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Bunun yanında mart ayında portföy yatırımlarında 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Mart ayı verisiyle 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

2019 Ocak-Mart2020 Ocak2020 Şubat2020 Mart2020 Ocak-Mart
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-416-1,567-1,154-4,923-7,644
1. İhracat44,84914,87314,69613,47343,042
2. İthalat47,56718,17616,59617,76252,534
Mal Dengesi-2,718-3,303-1,900-4,289-9,492
3. Hizmet Gelirleri11,0104,2133,7482,90210,863
4. Hizmet Giderleri6,5742,2732,1672,1676,607
Mal ve Hizmet Dengesi1,718-1,363-319-3,554-5,236
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1,6075865564951,637
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler3,9149201,2841,6673,871
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-589-1,697-1,047-4,726-7,470
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler173130-107-197-174
B.SERMAYE HESABI26-8-2-3-13
C.FİNANS HESABI-4,7161,526-3,2097,6765,993
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi496160207178545
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2,4931,0135959742,582
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1385756192,1923,386
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu8,564-6471,001-3,306-2,952
11.1. Hisse Senetleri882-333-687-1,063-2,083
11.2. Borç Senetleri7,682-3141,688-2,243-869
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9,5801,913-3,122-856-2,065
12.1. Merkez Bankası00000
12.2. Genel Hükümet1130-112
12.3. Bankalar7,5252,104-3,357-500-1,753
12.4. Diğer Sektörler2,054-204235-355-324
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3,597756-683-3,830-3,757
13.1. Merkez Bankası-283-2-5-4
13.2. Genel Hükümet-123438-109-67
13.3. Bankalar-2481,036919-3,020-1,065
13.4. Diğer Sektörler3,996-287-1,638-696-2,621
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4,326-3,1012,053-12,602-13,650
D.NET HATA VE NOKSAN-1,243167947-3,987-2,873
GENEL DENGE-3,0832,934-3,00016,58916,523
E.REZERV VARLIKLAR3,083-2,9343,000-16,589-16,523
14. Resmi Rezervler3,083-2,9343,000-16,589-16,523
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri00000

Yılın ilk 3 ayında ise toplam cari açık 7 milyar 644 milyon dolara ulaştı. Cari açık bu dönemde geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 1737 yükseldi.

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