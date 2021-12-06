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Haberler Dünya Son dakika: Maske takmayan Danimarka Başbakanı özür diledi
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Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frediksen, Kopenhang'da alışveriş yaptığı sırada maske takmayı unuttuğu için özür diledi. Danimarka'da Omicron varyantı sebebiyle kapalı mekanlarda maske takılması gerektiği açıklanmıştı

Son dakika: Maske takmayan Danimarka Başbakanı özür diledi
Maske takmayan başbakan özür diledi
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DHA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı.

Maskesiz görülen Frederiksen, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı özür mesajında, "Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş kaydettiği için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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