MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde verilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nin kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen, yapılan haberlerin özensizce veya art niyetli olduğu dile getirildi.

Ayrıca kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.