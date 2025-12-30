Mehmet Akif Ersoy tekrar ifade vermek için adliyede
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tekrar ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinde uyuşturucuya rastlanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade verecek.
Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.