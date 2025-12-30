Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Mehmet Akif Ersoy tekrar ifade vermek için adliyede

        Mehmet Akif Ersoy tekrar ifade vermek için adliyede

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tekrar ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekrar ifade vermek için adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tekrar ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinde uyuşturucuya rastlanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

        Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade verecek.

        Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bigadiç'te ev yangını: 1 ölü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru