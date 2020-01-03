Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.
|Memur maaşları ne olacak?
|
|Eski
|Yeni
|Araştırma görevlisi (8/1)
|5461
|5761
|Araştırmacı (9/1)
|3652
|3852
|Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
|5691
|6003
|Avukat (9/1)
|4952
|5224
|Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)
|6468
|6823
|Başkomiser (8/1)
|5468
|5768
|Başmüfettiş (1/1)
|8320
|8777
|Bekçi (Lisans 9/1)
|4180
|4409
|İlçe belediye başkan yardımcısı
|5765
|6081
|Daire başkanı (1/1)
|8660
|9135
|Diş tabibi (8/1)
|5315
|5607
|Doçent (1/1)
|7260
|7659
|Doktor öğretim üyesi (5/1)
|6250
|6593
|Ebe (9/1)
|4037
|4259
|Hademe (15/1)
|3158
|3331
|Hakim (7/1)
|8775
|9257
|Hakim adayı (9/1)
|5527
|5830
|Hemşire (9/1)
|4032
|4253
|Hizmetli (15/1)
|3158
|3331
|İmam/hatip (9/1)
|3667
|3868
|İtfaiyeci (9/1)
|3623
|3822
|Kaymakam (4/1)
|6877
|7255
|Komiser (8/1)
|5380
|5675
|Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)
|3405
|3592
|Memur (9/1)
|3406
|3593
|Mübaşir (11/1)
|3356
|3540
|Müfettiş (7/1)
|6033
|6364
|Müfettiş yardımcısı (9/1)
|5487
|5788
|Müezzin (9/1)
|3667
|3868
|Mühendis (7/1)
|5300
|5591
|Orman muhafaza memuru (11/1)
|3758
|3964
|Öğretmen (9/1)
|3804
|4013
|Polis (11/1)
|5005
|5280
|Programcı (9/1)
|4154
|4382
|Profesör (1/1)
|8482
|8948
|Sağlık memuru (9/1)
|4032
|4253
|Şef (7/1)
|3687
|3889
|Şube müdürü (7/1)
|4670
|4926
|Usta öğretici (11/1)
|3403
|3590
|Uzman yardımcısı (9/1)
|5576
|5882
|Uzman (7/1)
|6093
|6428
|Vaiz (9/1)
|3862
|4074
|Vali (1/1)
|12526
|13214
|Veteriner hekim (7/1)
|5272
|5561
|Yoklama memuru (11/1)
|3403
|3590
|Zabıta memuru (9/1)
|3474
|3665
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
|
|
|
|
|
|
|Eski
|Yeni
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|1982,6
|2111,3
|SSK (2000 SONRASI)
|1181,4
|1258,0
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1774,7
|1889,8
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1249,6
|1330,7
|MEMUR
|2521,7
|2660,2
|
|
|
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
|
|
|
|
|
|
|Eski
|Yeni
|Müsteşar (1/1)
|9088,2
|9587,2
|Genel müdür (1/1)
|8033,4
|8474,5
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3082,8
|3252,0
|Memur (Lisans - 1/4)
|3016,0
|3181,6
|Öğretmen (1/4)
|3101,9
|3272,1
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5265,5
|5554,6
|Başkomiser (1/4)
|3207,9
|3384,0
|Polis memuru (8/1)
|3207,9
|3384,0
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3014,9
|3180,4
|Mühendis (1/4)
|3782,4
|3990,1
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2632,2
|2776,7
|Profesör (1/4)
|7194,9
|7589,9
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3780,3
|3987,9
|İmam-hatip
|3101,9
|3272,1
|Avukat (1/4)
|3101,9
|3272,1
|En düşük memur emekli aylığı
|2522,0
|2660,4
|*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
|
|
YORUMLAR