SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 emekli ve memur maaş zammı

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Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

Memur maaşları ne olacak?

Eski Yeni Araştırma görevlisi (8/1) 5461 5761 Araştırmacı (9/1) 3652 3852 Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003 Avukat (9/1) 4952 5224 Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823 Başkomiser (8/1) 5468 5768 Başmüfettiş (1/1) 8320 8777 Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409 İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081 Daire başkanı (1/1) 8660 9135 Diş tabibi (8/1) 5315 5607 Doçent (1/1) 7260 7659 Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593 Ebe (9/1) 4037 4259 Hademe (15/1) 3158 3331 Hakim (7/1) 8775 9257 Hakim adayı (9/1) 5527 5830 Hemşire (9/1) 4032 4253 Hizmetli (15/1) 3158 3331 İmam/hatip (9/1) 3667 3868 İtfaiyeci (9/1) 3623 3822 Kaymakam (4/1) 6877 7255 Komiser (8/1) 5380 5675 Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592 Memur (9/1) 3406 3593 Mübaşir (11/1) 3356 3540 Müfettiş (7/1) 6033 6364 Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788 Müezzin (9/1) 3667 3868 Mühendis (7/1) 5300 5591 Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964 Öğretmen (9/1) 3804 4013 Polis (11/1) 5005 5280 Programcı (9/1) 4154 4382 Profesör (1/1) 8482 8948 Sağlık memuru (9/1) 4032 4253 Şef (7/1) 3687 3889 Şube müdürü (7/1) 4670 4926 Usta öğretici (11/1) 3403 3590 Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882 Uzman (7/1) 6093 6428 Vaiz (9/1) 3862 4074 Vali (1/1) 12526 13214 Veteriner hekim (7/1) 5272 5561 Yoklama memuru (11/1) 3403 3590 Zabıta memuru (9/1) 3474 3665





EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yeni SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3 SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0 BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8 BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7 MEMUR 2521,7 2660,2 EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Eski Yeni Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2 Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252,0 Memur (Lisans - 1/4) 3016,0 3181,6 Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6 Başkomiser (1/4) 3207,9 3384,0 Polis memuru (8/1) 3207,9 3384,0 Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4 Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör (1/4) 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat (1/4) 3101,9 3272,1 En düşük memur emekli aylığı 2522,0 2660,4 *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir