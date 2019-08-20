Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı sonrasında hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Memur-Sen, teklifin makul değil, malül bir teklif olduğunu söyleyerek masayı terk etmişti.

Hükümet, sendikaların tepkisi üzerine 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5 olan ilk teklifini, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi.

ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ GÖRDÜLER

Sendikalar, bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada 2020 için 3.5+3 2021 için 3+2.5 şeklindeki ilk teklifin büyük bir şaşkınlığa neden olduğunu ve yeni bir teklif beklediklerini söyleyerek "Teklifin 2020 için 4+4, 2021 için 3+3'e dönüşmesi tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Yalçın, "Başkanlar kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta. Fakat yeterli zam oranları içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görmemektedir. Sözleşme imzalama eşiğinin uzağındayız. Niyet ve gayret var ancak karar verici kudret ile herkesin iradesini yansıtan adalet yok. Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya ya yetki devredilmeli." şeklinde açıklama yaptı

Hükümetin son adımını yetersiz olduğunu belirten Yalçın, "Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak, yeni bir maaş zammı teklifini bugün sunmalarını istiyoruz" dedi.

“KARARLARIMIZI HERKES GÖRECEK”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 03.00 sularında dikkat çeken bir tweet attı. Yalçın, “Son 24 Saat. Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı ile 8 saat süren istişare sürecimiz tamamlandı. Kararlarımızı herkes görecek.” dedi.

— Ali Yalçın (@_aliyalcin_) August 20, 2019

15.00’TE İŞ BIRAKMA, 17.00’DE BAKANLIK ÖNÜNDE CÜZDAN BIRAKMA EYLEMİ

Bu açıklamanın ardından Memur-Sen’den bugün ilk adım geldi. Memur-Sen bugün 15.00’da iş bırakacak, 17.00’da Çalışma Bakanlığı önüne cüzdan bırakarak protestoda bulunacak