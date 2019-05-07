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Meral Akşener: Millet iradesi tıkanmıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın verdiği İstanbul kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır" dedi

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği yeniden seçim kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımızla yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

 

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