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Haberler Gündem 3. Sayfa MERAK KATLİAMI DETAYLARI! Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin ayrıntılar
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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin detaylar iddianamede

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Mehmet Altun'un olayı nasıl tasarladığı detaylarıyla yer aldı. İddianamede yer verilen tespitlerde, "Zanlının iki şarjör ve yaklaşık 50 mermiyi yanına alması, evde bulunduğunu bildiğini ifade ettiği güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek maksadıyla yanında bidon içinde benzin götürüp olay sonrası da evi ateşe vermesi, olay yerine ilk gittiğinde Barış Dedeoğulları'nın evde olmadığını öğrenip kendisinin de çağrılmasını istemesi dikkate alındığında, şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır" denildi

MERAK KATLİAMI DETAYLARI! Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin ayrıntılar
Meram katliamında detaylar ortaya çıktı!
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AA

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, olayda tek bir silah bulunduğu ve bu silahın da Mehmet Altun tarafından kullanıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ YOK ETMEK İÇİN BENZİN BİDONUNU YANINDA GÖTÜRMÜŞ

AA'da yer alan habere göre, tüm maktullerin bu silahla vurulduğunun sabit olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesiyle doğrudan bir husumetinin bulunmadığı ve kendisinin 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kavgada olmadığı, olay yerine giderken kendi beyanında da kabul ettiği üzere iki şarjör ve yaklaşık 50 mermiyi yanına alması, evde bulunduğunu bildiğini ifade ettiği güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek maksadıyla yanında bidon içinde benzin götürüp olay sonrası da evi ateşe vermesi, olay yerine ilk gittiğinde Barış Dedeoğulları'nın evde olmadığını öğrenip kendisinin de çağrılmasını istemesi dikkate alındığında, şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır."

Şüpheli Altun'un kullandığı telefonun HTS analizinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, "Şüphelinin muhtemelen olay yerine gitmeden önce telefonunu kapatıp olay yerinden kaçtıktan sonra açmış olabileceğinin değerlendirildiği, bununla birlikte maktul Sibel'in ateşli silah yaralanması neticesi vefat ettiği sabit olmakla birlikte şüphelinin maktul Sibel evin içindeyken evi ateşe vermesi gözetilerek, fiilinin tüm maktuller yönünden 'canavarca hisle öldürme' olarak kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

7 kişiyi katleden Mehmet Altun

Altun'un da beyanında iddia ettiği üzere olay yerine Dedeoğulları ailesinin tüm fertlerinin imzalayacağı bir 'şikayetten vazgeçme dilekçesi' götürdüğünün aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Halbuki kendisinin 12 Mayıs tarihinde meydana gelen kavgada olmadığı, bu olayda şüpheliler Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Ali Keleş, Veli Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş ve Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş'in bulunduğu, bu şüphelilerden Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in (Veli'nin oğlu) 30 Temmuz'da meydana gelen olay sırasında da bir önceki olay nedeniyle tutuklu bulundukları, bu şikayetten vazgeçmenin Mehmet Altun ile bir ilgisi olmayıp, adı geçen diğer şüphelilerin menfaatine bulunduğu tespit edilmiştir."

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