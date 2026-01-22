Yılın ilk faiz kararı açıklandı! 2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?
2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti. Bu ayki toplantıda da bankanın faiz indirimi kararı alması bekleniyordu. Peki, 2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi? İşte, TCMB 2026 Ocak ayı faiz kararı hakkında detaylar...
2026 OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.
Bankanın faiz oranlarına ilişkin basın duyusunda şunlar kaydedildi;
Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
MERKEZ BANKASI'NDAN ÜST ÜSTE 5. FAİZ İNDİRİMİ
TCMB son olarak aralık toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ekim toplantısında 100 baz puan, eylül toplantısında 250 baz puan, temmuz toplantısında ise 300 baz puanlık indirim gelmişti.
Ocak toplantısı ile beraber 5 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026