Mersin'de çulluk avına çıkan bir avcı, av köpeğinin tepki verdiği çalılıktan aniden çıkan yaban domuzunun saldırısından son anda ateş ederek kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

YARALANMADAN KIL PAYI KURTULDU

Olay, geçtiğimiz pazar günü Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ormanlık alanda çulluk avlamak için arazide bulunan 27 yaşındaki avcı Melih Öncüt, köpeğiyle birlikte iz sürdüğü sırada çalılık bir alanda hareketlilik fark etti. Av köpeğinin ferma verdiği noktadan bir anda çıkan yaban domuzu, hızla avcının üzerine doğru koşmaya başladı. Büyük panik yaşayan Öncüt, refleksle hareket ederek elindeki tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Açılan ateşle yaban domuzu durdurulurken, avcı muhtemel bir yaralanmadan kıl payı kurtuldu.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Avcı Öncüt'ün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin çalılık alanda ferma vermesi, hemen ardından yaban domuzunun aniden ortaya çıkarak koşması ve avcının panik içinde ateş açtığı anlar yer aldı.