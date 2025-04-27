Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağışta dev kaya yola düştü, dolu nedeniyle de birçok mahallede tarım arazileri zarar gördü. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve ekipler, bölgeye giderek hem inceleme yaptı, hem de düşen devasa kayayı kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde arar ara etkili oldu. Erdemli ilçesinde sebze ve meyve üretiminin yapıldığı yüksek rakımlı bir çok mahallede ise dolu afeti yaşandı. Karayakup Mahallesi'nde ise şiddetli yağmurla birlikte yola dev kaya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler, kaya ve parçalarını kısa kepçe yardımıyla kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

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Afet sonrası oluşan zararları yerinde görmek ve gerekli çalışmaları başlatmak amacıyla Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da İlemin, Sıraç, Karayakup, Karahıdırlı mahallerini hem belediyeden hem de tarım müdürlüğünden ilgili ekiplerle inceleyerek vatandaşlar görüştü.

"EL BİRLİĞİ İLE YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Hayatın her anında vatandaşların yanında olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemlimizde bir dolu afetiyle karşılaştık.İlemin, Sıraç, Karayakup, Karahıdırlı mahallelerimizde meyvelerimizi dolu vurdu. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Devletimiz güçlü. El birliği ile yaralarımızı saracağız"dedi.