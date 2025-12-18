Mersin'de yerde yatan adamın üzerinden otomobil geçti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz (59), üzerinden otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
YOLDA YATAR VAZİYETTEYDİ
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Tömük Mahallesi Menderes Caddesi Yeşildere Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki otomobil, yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz'ın üzerinden geçti.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Sürücünün ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Sürücü M.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı