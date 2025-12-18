Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mersin'de yerde yatan adamın üzerinden otomobil geçti | Son dakika haberleri

        Mersin'de yerde yatan adamın üzerinden otomobil geçti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yatar vaziyette olan 59 yaşındaki Ersin Yılmaz'ın üzerinden otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:51
        Bir garip kaza...Yolda yatarken öldü!
        Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz (59), üzerinden otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

        YOLDA YATAR VAZİYETTEYDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Tömük Mahallesi Menderes Caddesi Yeşildere Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki otomobil, yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz'ın üzerinden geçti.

        OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

        Sürücünün ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Sürücü M.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        #Mersin
