Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin haberleri: Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü | Son dakika haberleri

        Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü

        Mersin'de bir öğretmen, Öğretmenler Günü etkinliğine giderken trafik kazasına kurban gitti. 56 yaşındaki İlkokul öğretmeni motosiklet çarpması sonucu kaza anında yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Silifke ilçesinde dün velilerle buluşacağı Öğretmenler Günü kutlamasına giderken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas'ın görev yaptığı ilkokuldaki masasına karanfil bırakıldı.

        AA'nın haberine göre olay, Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas, hayatını kaybetti.

        ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Gülşen Tınas için Gazipaşa İlkokulunda anma etkinliği düzenlendi. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Tınas'ın eğitim verdiği sınıftaki masasına karanfil bıraktı. Merhum öğretmen için dua eden meslektaşları ve öğrencileri, gözyaşı döktü.

        REKLAM

        "HATIRASINA HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        Okul müdürü Halil Berk, Tınas'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Berk, şöyle konuştu: "Elim bir kaza sonucu çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini ani şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntüye ve acıya boğdu. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız."

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASINA GİDİYORMUŞ

        Velilerden Şule Cengiz Çıldır, dün Öğretmenler Günü etkinliğinde Tınas ile bir araya geldiklerini belirtti. Etkinliğin ardından akşam saatlerinde kutlama için bir kafeye gittiklerini ifade eden Çıldır, "Kafedeki buluşmaya geciktiği için öğretmenimizi aradık çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık ama bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin evden çıktığını söyledi ve panikledi, Çıkıp bakayım dedi.

        Biz de Sen çıkma biz bakarız dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı da evde durmamış. Evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik, buluşamadık." dedi.

        SÜRÜCÜ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç.'nin, Silifke Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan, öğretmen Tınas'ın cenazesinin, Mersin'in Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Mersin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi