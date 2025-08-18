Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Tunçay’ın vefat haberini, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Alkan’ın X paylaşımı şöyle:

“Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım.”

METE TUNÇAY KİMDİR?

Osmanlı ve Türkiye’deki sol hareketlerin tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Tunçay, 18 Ağustos 2025’te 89 yaşında vefat etti.

1936’da İstanbul’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu. 1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı. 1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı.